لطيفة تنتهي من تسجيل دعاء إهداء لروح والدتها

انتهت أمس الفنانة التونسية لطيفة من تسجيل دعاء جديد إهداء لروح والدتها، في محاولة منها للتغلب على آلام الفراق.

وكتبت لطيفة تدوينة، عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قالت خلالها: حبايبي الغاليين اللي بيسألوني عن سبب غيابي، أكيد الجرح والألم القاسي اللي مريت به بعدما فقدت أمي أغلى ما لي في حياتي. كان صعب جدا عليا كل شئ وأمي بإذن الله في الجنة".

وتابعت: بحاول أتغلب على الوجع وأطمنكم، امبارح أول يوم أغني في الاستديو، وأنا بسجل الدعاء لروح أمي انهارت، وإن شاء الله تسمعوا الدعاء قريب، الفاتحة لروحها.

الدعاء الذي سجلته لطيفة من كلمات كريم حكيم، وألحان وتوزيع خالد فتوح، وانتهت لطيفة من تسجيله تمهيدا لطرحه عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، خلال الأيام القليلة القادمة.