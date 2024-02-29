 ضبط شخص بحوزته 5 قطع أسلحة نارية بغرض الاتجار في المنيا - بوابة الشروق
الخميس 29 فبراير 2024 12:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ضبط شخص بحوزته 5 قطع أسلحة نارية بغرض الاتجار في المنيا

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 29 فبراير 2024 - 12:08 م | آخر تحديث: الخميس 29 فبراير 2024 - 12:08 م

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن المنيا من ضبط شخص لاتجاره في الأسلحة النارية وبحوزته 5 قطع أسلحة نارية في المنيا.

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن المنيا اتجار عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب - فى الأسلحة النارية.

تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (2 بندقية خرطوش، بندقية رصاص، 2 فرد محلى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك