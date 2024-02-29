ضبط شخص بحوزته 5 قطع أسلحة نارية بغرض الاتجار في المنيا

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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن المنيا من ضبط شخص لاتجاره في الأسلحة النارية وبحوزته 5 قطع أسلحة نارية في المنيا.

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن المنيا اتجار عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب - فى الأسلحة النارية.

تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (2 بندقية خرطوش، بندقية رصاص، 2 فرد محلى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.