ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

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بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثانية ومستجدات القضايا الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) صباح اليوم الخميس أنه جرى، خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس الفرنسي، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتداعياتها الأخيرة والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.