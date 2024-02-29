مقتل شخص في استهداف مسيرة إسرائيلية لشاحنة على الحدود اللبنانية السورية

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لقي شخص حتفه بعد أن قصفت مسيرة إسرائيلية مشتبه بها شاحنة في ريف حمص الغربي على الحدود اللبنانية السورية اليوم الخميس، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر سورية أخرى.

وقالت مصادر سورية في محافظة حمص إن المسيرة استهدفت الشاحنة قرب قرية النهرية بريف القصير غربي حمص.

وأضافت المصادر أنه يعتقد أن السيارة تابعة لحزب الله الذي ينشط في المنطقة.

يشار إلى أن هذا هو الاستهداف الثاني لمركبات حزب الله في منطقة القصير، حيث لقي مقاتلان من حزب الله حتفهما يوم الأحد الماضي ، عندما قصفت طائرة حربية إسرائيلية سيارتهما في نفس المنطقة.

وقال المرصد السوري إن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت بثلاثة صواريخ موقعا للدفاع الجوي والرادار قرب مشروع دمر، على مشارف العاصمة دمشق.

وهذه هي الضربة الثانية على مشارف دمشق في أقل من 24 ساعة.

وشن الطيران الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الخميس، سلسلة من الغارات على معاقل حزب الله الموالي لإيران في سلسلة من القرى اللبنانية، مما أسفر عن أضرار وإصابات.

وجاء ذلك عقب إعلان مجاهدي المقاومة الإسلامية اليوم الخميس، باستهداف "موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية .

واستهدف الانتقام الإسرائيلي مشارف بيت ليف وراميا.

وبحسب مصادر الأمن اللبنانية، أصيب 14 شخصا في هجمات إسرائيلية على بلدة صديقين بعد منتصف الليل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الطائرات الحربية ضربت عددا من "الأهداف الإرهابية التابعة لحزب الله في منطقة جبل بلاط بما في ذلك مواقع إطلاق وموقع عسكري كان يعمل منه الإرهابيون".

وأضاف الجيش أنه جرى تحديد عدد من عمليات الإطلاق التي عبرت من لبنان باتجاه أدميت وشلومي في شمال إسرائيل اليوم الخميس.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏