الرئيس الكوري الجنوبي ورئيس الوزراء السنغافوري يعربان عن أملهما في استعادة السلام بالشرق الأوسط

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، إنه ورئيس وزراء سنغافورة، يعربان عن أملهما في استعادة الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب تصاعد التوترات الإقليمية بعدما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية، أن لي، الذي يقوم بزيارة لمدة يومين في سنغافورة، قال في بيان صحفي مشترك بعد لقائه مع رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونج إنهما قاما بتقييم تأثير الوضع في الشرق الأوسط على الأمن العالمي وسلاسل إمداد الطاقة والاقتصاد العالمي.

ووصف الرئيس الكوري الجنوبي، سنغافورة بأنها "مكان ذو أهمية كبرى"، مشيرا إلى أنها استضافت عام 2018 القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وأعلن جاي ميونج، خططا لفتح مفاوضات لتحديث اتفاقية التجارة الحرة الثنائية التي تعود إلى 20 عاما مضت، لتعكس التقدم في التكنولوجيا وتغير بيئة التجارة والأمن الاقتصادي.

ووقع الرئيس الكوري الجنوبي ورئيس وزراء سنغافورة، عددا من مذكرات التفاهم التي تتعلق بعدة مجالات من بينها الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية المدنية والملكية الفكرية.