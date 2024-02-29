مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت لصالح إدراج الإجهاض كحرية دستورية

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من المتوقع أن تدرج فرنسا "الحرية المكفولة" للنساء في السعى للإجهاض، في الدستور، بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعديل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ووافق مجلس الشيوخ، الذي تهيمن عليه أحزاب محافظة، اليوم بأغلبية كاسحة على مشروع قانون لتعديل الدستور لمنح النساء سبيلا للإجهاض.

وجاءت الموافقة بـ 267 صوتا للتعديل مقابل رفض 50 نائبا بعد نقاش حول الصياغة.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في منشور عبر منصة "إكس": "لقد تعهدت بجعل حرية النساء للسعى إلى الإجهاض نهائية من خلال إدراج ذلك في الدستور. أشيد بالخطوة الحاسمة التي اتخذتها الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ".