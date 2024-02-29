مجلس الوزراء: الإفراج عن كل السلع الموجودة بالجمارك قبل رمضان

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على توفير المطلوب من النقد الأجنبي لسد الفجوة المحلية وتوفير السلع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حوار الخميس» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن كميات السلع الغذائية والأدوية والأعلاف الموجودة لدى الجمارك وتنتظر الإفراج عنها تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.



وأشار إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بوضع خطة تدريجية للإفراج عن هذه السلع طبقًا لأولويات احتياجات السوق المحلية.



ولفت إلى أنه سيتم الإفراج عن كل هذه السلع الموجودة لدى الجمارك، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير كميات من السلع التي تساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض.



ونوه بأن كل هذه الجهود المبذولة تساهم في ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار في الفترة المقبلة.