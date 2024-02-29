صادرات النودلز الكورية الجنوبية تسجل رقما قياسيا في يناير

قفزت صادرات كوريا الجنوبية من الشعيرية سريعة التحضير (النودلز) بنسبة 40% تقريبا عن العام السابق لتصل إلى مستوى قياسي في يناير نتيجة لزيادة شعبية الثقافة والطعام الكوري.

وبلغت صادرات النودلز الفورية، المعروفة بـ "راميون" باللغة الكورية، 86 مليون دولار في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 4ر39% مقارنة بالعام السابق، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الجمارك الكورية.

وأوضحت الهيئة أن ذلك هو أعلى رقم يتم تسجيله خلال شهر يناير، وخامس أعلى مستوى شهري.

وقال مسؤولون إن صادرات النودلز شهدت ارتفاعا مستمرا في السنوات الأخيرة، بما يتماشى مع شعبية الأفلام والدراما والموسيقى الكورية الجنوبية، فضلا عن ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية الجاهزة للأكل.

وفي العام الماضي، وصلت صادرات النودلز إلى مستوى قياسي بلغ 952 مليون دولار بارتفاع 4ر24% على أساس سنوي. كما بلغ حجم الصادرات أكبر كمية على الإطلاق عند 244 ألف طن، أو 2 مليار كيس، حسبما ذكرت هيئة الجمارك.

كما تم بيع منتجات النودلز الكورية إلى 132 دولة، وهو رقم قياسي أيضا، العام الماضي.

وتتوقع هيئة الجمارك أن تتجاوز الصادرات مليار دولار هذا العام.