أونروا: وقف إطلاق النار الفوري في غزة مسألة حياة أو موت

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن التقارير التي تفيد بأن ما لا يقل عن 6 أطفال آخرين لقوا حتفهم بسبب الجفاف وسوء التغذية في شمال غزة «مروعة».

وشددت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، على الحاجة إلى وصول المساعدات لجميع أنحاء القطاع دون عوائق، منوهة بأن «وقف إطلاق النار الفوري في غزة مسألة حياة أو موت».

Reports that at least 6 more children have died of dehydration & malnutrition in northern #Gaza are horrendous.



Unimpeded access across the #GazaStrip is needed NOW. An immediate ceasefire continues to be a matter of life & death.