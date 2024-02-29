ألمانيا: شولتس يشيد بفكرة مناقشة القضايا العامة داخل عربة ترام في دريسدن

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، في زيارة لمدينة دريسدن اليوم الخميس، مواطنيه إلى تحسين مهاراتهم في التواصل في مواجهة انقسام متزايد.

وفي حوار مع مشاركين في مشروع ديمقراطية دريسدن "متروبوليس"، حث شولتس على إقامة"مجتمع يسوده التفاهم".

وقال شولتس إنه لا ينبغي للمواطنين الاكتفاء بتقييم الأمور فحسب، بل يجب أن يكونوا أيضا جزءا من الحل.

جاءت زيارة المستشار إلى دريسدن قبل نحو ستة أشهر من انتخابات إقليمية لحكومة الولاية.

في الأشهر الأخيرة، أثار صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في استطلاعات رأي في ألمانيا الذعر بين أحزاب تمثل التيار الرئيسي وأدى إلى نقاش حاد في المجتمع ككل.

وانضم عشرات الآلاف من الأشخاص إلى مظاهرات مناهضة للتطرف في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة.

بالنسبة لبلد يطارده شبح ماضيه النازي، أصبح صعود حزب قومي مصدر قلق كبير.

وأكد شولتس أن وسائل التواصل الاجتماعي جلبت كثيرا من الخير، مشيرا إلى أن انتشار الشائعات التي لا أساس لها من الصحة يمثل مشكلة. وقال إنه من المهم خلق فرص لاتاحة المزيد من الحوار من جديد.

تعمل مجموعة متروبوليس مع شركة النقل العام في دريسدن وتريد أن تجعل الترام مكانا حيويا للديمقراطية وتكوين الرأي.

يتم إجراء المناقشات الخاضعة للإشراف عدة مرات في الأسبوع في آخر عربة من ترام يسير أثناء الخدمة العادية. وتجري هناك مناقشات عفوية مع الركاب.

يدير فريق متروبوليس المناقشات حول مواضيع ذات صلة مثل الهجرة والمناخ والعدالة الاجتماعية أو الشعور بالوحدة والتنمر وإدارة التوتر.

ووصف شولتس المشروع بأنه مبادرة عظيمة، قائلا إنه يقوم بعمل قيم من أجل التماسك الاجتماعي.

وقالت المستشار إن "التحدث مع بعضنا البعض، وتقبل الآراء المختلفة، وتعلم فهم وجهات النظر الأخرى، وربما حتى تطوير وجهات نظر مشتركة - يعزز ثقافة الحوار في بلادنا بأسمى معانيها".

ويأمل شولتس أن يشكل نموذج دريسدن سابقة وأن يتم محاكاته في مدن أخرى.

وفي محادثة مع شولس، روى المشاركون تجاربهم مع المشروع.

وقالت المتحدثة باسم المجموعة كريستينا كرومر إنه يتم تجميع الحلول المقترحة من الركاب لمواضيع مختلفة معا في نهاية الشهر وإرسالها إلى إدارة المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، زار شولتز شركة ألبه فلوجتسويجفركه، وهي شركة متخصصة في تحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن، تعمل لصالح خطوط طيران في مختلف أنخاء العالم، ثم توجه إلى جلاسهوته، القريبة من دريسدن، لزيارة شركة نوموس لصناعة الساعات، وهي مشهورة بساعاتها الميكانيكية.

ومن المقرر أن يواصل شولتس اجتماعاته مع الجمهور في المساء في مركز كرافتفركه ميته، وهو مركز ثقافي يقع على أطراف وسط المدينة.