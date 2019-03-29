بدء تداول سهم ليفت لخدمات النقل الذكية في بورصة ناسداك الأمريكية

بدأ اليوم الجمعة تداول سهم شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية "ليفت" في بورصة "ناسداك" الأمريكية بعد طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام الأولي.

كان سعر سهم الشركة قد سجل 72 دولارا أمس الخميس وذلك قبل بدء تداوله رسميا وهو ما يعني أن القيمة الإجمالية للشركة في بدء تداول أسهمها في البورصة تزيد على 20 مليار دولار.

وقد أصبحت "ليفت" أول شركة كبرى في مجال خدمات النقل الذكي تطرح أسهمها للتداول في البورصة لتسبق بذلك منافستها "أوبر" الأكبر حجما والتي تعتزم طرح أسهمها خلال الشهور المقبلة، حيث أعلنت اختيار بورصة نيويورك للأوراق المالية لطرح أسهمها فيها.

يذكر أن "ليفت" مازالت حتى الآن تعتمد على دعم المستثمرين الأفراد والشركات الكبرى وشركات الاستثمار المالي.

وتقدر الإيرادات السنوية للشركة التي تركز نشاطها بشكل كبير على السوق الأمريكية بنحو 2ر2 مليار دولار، لكنها لا تحقق أرباحا. وقد سجلت في العام الماضي خسائر بلغت 911 مليون دولار.