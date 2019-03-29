مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفل بمئوية إحسان عبد القدوس أكتوبر المقبل

يحتفل مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الخامسة والثلاثين، والتي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل برئاسة الناقد الأمير أباظة، بمئوية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، بحضور نجله المهندس أحمد عبد القدوس، كما يصدر المهرجان بهذه المناسبة كتابًا يتناول مسيرته الأدبية والأعمال التي قدمتها السينما.

ويعد إحسان عبد القدوس من أهم الأدباء المصريين الذين أثروا الحركة السينمائية، حيث قدمت له السينما عشرات الأعمال من روايات أدبية تجاوزت 600 عملا.

يشار إلى أن الأديب الراحل ولد في الأول من يناير 1919 ورحل في 12 يناير 1990، كما يمثل أدب إحسان عبد القدوس نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية، إذ نجح في الخروج من المحلية إلى العالمية وترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية متعددة.

وكان للأديب الراحل دور بارز في صناعة السينما كمؤلف وكاتب ، حيث كتب السيناريو والحوار للكثير منها، وشارك في صياغة وكتابة حوار العديد من الأفلام مثل فيلم "لا تطفئ الشمس" للمخرج صلاح أبو سيف الذي كتب نص الحوار فيه.

وكتب الحوار أيضًا لفيلم "إمبراطورية ميم" الذي كانت قصته مكتوبة على أربعة أوراق فقط، من إخراج حسين كمال ، وشارك الكاتبين سعد الدين وهبة ويوسف فرنسيس في كتابة سيناريو فيلم "أبي فوق الشجرة".

ووصلت عدد رواياته التي تحولت إلى أفلام ومسلسلات قرابة 70 فيلما ومسلسلا، منها ما عرض ومنها ما لم يعرض ليصبح أكثر كاتب وروائي له أفلام ومسلسلات في تاريخ السينما والتليفزيون المصري.