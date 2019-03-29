البيت الأبيض يشيد بالتقدم في المفاوضات التجارية مع الصين

استأنفت فرق تجارية من الولايات المتحدة والصين في بكين اليوم الجمعة، مفاوضات تجارية، بهدف إنهاء النزاع التجاري بين البلدين والمستمر منذ عدة أشهر، بينما أصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إنه تم تحقيق "تقدم" في مسار المفاوضات.

وأضاف بيان البيت الأبيض إن "الجانبين واصلا تحقيق التقدم خلال المناقشات الصريحة والبناءة المتعلقة بالمفاوضات التجارية والخطوات المهمة التالية"، مشيرا إلى أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المناقشات.

ووصف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، وهو عضو في وفد المفاوضات التجارية التي جرت في بكين، المفاوضات بأنها "بناءة".

وقالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" أن الفريقين الصيني والأمريكي "حققا تقدما جديدا" خلال المفاوضات.

ورحب نائب رئيس الوزراء الصيني ليو بالممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين في دار ضيافة حكومي بالعاصمة بكين، وذلك خلال اليوم الثاني والأخير من المحادثات بين الجانبين.

وتأتي زيارة ليو لواشنطن الأسبوع المقبل، في ظل استمرار المباحثات بين المسؤولين في البلدين، بشأن قضايا مثل حماية الملكية الفكرية وحجم الواردات ومخصصات الدعم الحكومي والنقل القسري للتكنولوجيا.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية جاو فينج أمس الخميس إن الفريقين "لن يدخرا جهدا" في مواصلة المفاوضات، التي تهدف إلى إنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ عدة أشهر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق من الشهر الحالي بأن التوصل إلى اتفاق مع الصين أصبح "وشيكا للغاية"، وإذا ما تكللت المحادثات بالنجاح، فمن الممكن أن يجتمع ترامب ونظيره الصيني شي جينبينج خلال الأشهر المقبلة للتوقيع على اتفاق.

وفرضت الولايات المتحدة حتى الآن رسوما جمركية على واردات صينية للسوق الأمريكية تبلغ قيمتها 250 مليار دولار في إطار الحرب التجارية بين البلدين، وردت بكين بفرض رسوم على واردات أمريكية للسوق الصينية بقيمة 110 مليارات دولار.