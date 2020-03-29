شوبير يختار سيف زاهر نائبا له في انتخابات اتحاد الكرة

أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن سيف زاهر، سيكون نائبًا له في انتخابات الجبلاية المقبلة، مشيرا إلى أنه استقر على 70 % من قائمته.

وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "قائمتي الانتخابية ستكون بها الكثير من الوجوه الجديدة، واستقريت على 70% من القائمة، حيث اتفقت مع الذين سيترشحون معي في القائمة، خلال الأيام الماضية".

وأوضح: "إذا كان لسيف زاهر حق الترشح سيكون نائبًا في قائمتي ، لكن لو لم يكن سيكون هناك نائب أخر".

وأكد: "كنت نائب رئيس مرتين الأولى ناجحة جدًا والثانية بحاول أشطبها من تاريخي، الاستقالة كانت بسبب الخروج من كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "تركت ستاد القاهرة ما بين شوطي مباراة مصر وجنوب إفريقيا لشعوري بالخسارة، وحاولت تغيير الهيكلة الإدارية لاتحاد الكرة اثناء الفترة الثانية".

وتابع: "تواجدي في اتحاد الكرة اثناء تقديم حازم إمام استقالته وحديثي معه من اثناه عن ذلك وأعدته من جديد".

وأشار: "استقلت من اتحاد الكرة من قبل بشكل فردي، لكني لم أكن مرحبًا بالاستقالة عقب خروج المنتخب من أمم إفريقيا".

ونوه: "هاني أبوريدة كان المسئول الأول والأخير عن المنتخب الأول".

وكشف: "الأمني منعني وأنا نائب رئيس اتحاد الكرة، من الدخول للمنتخب وقت بطولة الأمم، وشعرت بأن تواجدي لم يكن مرغوب".

واستطرد: "هاني أبوريدة بعث رسالة صوتية على جروب المجلس بالواتس آب باستبعاد عمرو وردة من كأس الأمم الإفريقية، في الأزمة الثانية".

وواصل: "تلقيت اتصالا من شخص ما قال لي "اللاعبينت قالو لعمرو وردة مش هتمشي واللاعب هيقعد".

واختتم: "لم نكن نعمل في الاتحاد بروح فريق العمل، عملت بالاتحاد ولم يكن لي سيارة وسائق، على عكس الذي كان يحدث لبعض الزملاء في مجلس الإدارة، وأن تعرف الموقف المالي لاتحاد الكرة، مستحيل، وجمال علام، كان مستشارًا لأبوريدة بـ25 ألف جنيهًا، وسيارة وسائق لمدة عامين، بدون ما نعلم ما هي وظيفته".