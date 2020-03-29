 بالصور.. خطأ لترامب يثير سخرية السعوديين على تويتر: «جاب العيد» - بوابة الشروق
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بالصور.. خطأ لترامب يثير سخرية السعوديين على تويتر: «جاب العيد»

ترامب
ترامب
حازم حسن
نشر فى : الأحد 29 مارس 2020 - 9:54 م | آخر تحديث : الأحد 29 مارس 2020 - 9:54 م

أثار خطأ في تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، موجة من السخرية من قبل عدد من المغردين السعوديين على «تويتر».

ونشر ترامب تغريدة طالب فيها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالمصادقة على معدات طبية اقترحها عمدة ولاية أوهايو، وبدلا من أن يذكر الهيئة في تغريدته ذكر حساب مجهول يحمل صورة «سنابر» سعودي مشهور.

وقال أحد المغردين السعوديين، والذي يُعرف عن نفسه بـ«قارئ للمواقع الأجنبية ومترجم لغرائبها»، إياد الحمود، في تغريدة عبر صفحته على تويتر: «الرئيس الأمريكي ترامب كتب تغريدة يطلب من "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية" التحرك بسرعة في أعمالهم، وذلك في تغريدة كتبها قبل قليل، لكن بدلاً من وضع حساب "إدارة الغذاء والدواء" قام بالخطأ بوضع حساب "أبو الفدا" السعودي المشهور في السناب. أغرب شي شفته اليوم».

وانتشر وسم «أبو الفدا» عبر موقع تويتر في السعودية، وتداوله عدد من المغردين، إذ كتب الناشط السعودي، عم بن عبدالعزيز: «ترمب جاب العيد بتغريدة منشن فيها شخص يضع صورة المشهور ابو الفدا .. الشعب الامريكي بدأ بالطقطقة ايضا».

 

 


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