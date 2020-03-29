زوجة رئيس وزراء كندا تعلن بدء تعافيها من كورونا: أرسل كل حبي لمن يعانون الآن

أعلنت زوجة رئيس وزراء كندا، صوفي غريغوار ترودو، بدء تعافيها من فيروس كورونا، قائلة: «أشعر بتحسن كبير، وتلقيت كل ما هو إيجابي من طبيبي وصحة أوتاوا العامة».

وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأحد: «من أعماق قلبي أود أن أقول شكرًا لكل شخص تواصل معي مع تمنياته الطيبة، وأرسل كل حبي لكل من يعاني الآن».

وأوضحت: «هذه أوقات صعبة، وأعلم أنه ليس من السهل أن نبقى بمفردنا، فنحن جميعًا كائنات اجتماعية، ولكن هناك العديد من الطرق للبقاء على اتصال وتعميق علاقاتنا ونحن بعيدون».

وتابعت: «اعتقد اعتقادًا راسخًا بأن العلم والتعاطف سيخرجاننا من هذه الأزمة، لذلك يجب اتباع البروتوكولات الصحية، والبقاء في المنزل في الوقت الحالي»، معربة عن سعادتها لرؤية العديد من الأشخاص الذين يساعدون ويهتمون ببعضهم البعض في ظل هذه الأزمة.

واستطردت: «يقوم الجيران بجمع البقالة لبعضهم البعض، وتقوم الشركات بتوفير المستلزمات التي نحتاجها، ويقدم الفنانون عروضًا مجانية لرفع معنوياتنا، وهذا ما يحتاجه العالم الآن»، مضيفة: «سنتجاوز هذا الأمر معًا».

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، منذ أسبوعين، بإصابة صوفي غريغوار ترودو، بفيروس كورونا المستجد.