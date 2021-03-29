 أسامة كمال لرئيس قناة السويس: لم أفقد الثقة في قدرتك على حل أزمة السفينة - بوابة الشروق
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أسامة كمال لرئيس قناة السويس: لم أفقد الثقة في قدرتك على حل أزمة السفينة

اسامة كمال
اسامة كمال
هديل هلال
نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 11:44 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 11:44 م
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه كان واثقًا بمقدرة الهيئة ورجالها على التعامل مع السفينة الجانحة بفضل الله؛ لأنهم يعملون لمصلحة الدولة، مشيرًا إلى ثقته بأن الله لن يخذل العاملين وخاصة مع متابعته لعملهم.

وأشاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، بدعاء المصريين وتضامنهم للانتهاء من الأزمة، متوجهًا بالحديث لكمال: «أنت بشرتني النهاردة وبعد ما قفلت معاك العصر المركب مشيت».

وعلق الإعلامي على كلام رئيس هيئة قناة السويس، قائلًا: «لم أفقد الثقة في قدرة حضرتك على حل المشكلة، وأرجوك بلغ العاملين بقناة السويس حب المصريين ليهم».

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن تعزيز شعور الحماس والإصرار على العمل والتواجد مع الطاقم ساهم في النجاح المحقق الآن، مؤكدًا أنه لم يتحرك من الكراكة «مشهور» دعمًا للعاملين.

ونجحت هيئة قناة السويس، عصر اليوم الاثنين، في تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفن» وإدخالها المجرى الملاحي للقناة.

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