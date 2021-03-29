بري: لبنان بخطر إذا لم تتألف الحكومة

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الإثنين، أن "البلد كله بخطر إذا لم تتألف حكومة".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن بري قوله، في إفتتاح الجلسة العامة، إن "البلد كله بخطر اذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة التايتانيك بالكل من دون استثاء".

وأضاف: "حسنا فعلت اللجان المشتركة بإعطاء سلفة الكهرباء، لأننا أمام تعتيم البلد نهائيا وأن يقول الناس أن المجلس النيابي عتم البلد، أو إعطاء السلفة والخيار الأول أكثر مرارة من الثاني".

وأشار إلى أن "الدستور واضح في ما خص تصريف الأعمال بالنطاق الضيق ولا يحتاج إلى تفسير، وهو تسيير الأمور الضرورية التي تفيد الشعب أو تدفع الضرر إلا إذا كان المطلوب تغيير الدستور، وهذا الأمر غير وارد على جدولنا".

وكان تم تكليف سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالته في 10أغسطس الماضي، على خلفية انفجار الرابع من الشهر نفسه الذي هز مرفأ بيروت.

وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين ومن 18 وزيراً ، بعد 18 زيارة قام بها الحريري لرئيس الجمهورية.

يذكر أن تأليف الحكومة يجري بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.