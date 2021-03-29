قافلة الأزهر الدعوية تعقد حلقات نقاشية بمدينة رأس سدر في جنوب سيناء

استقبل على حمادة، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، قافلة الأزهر الدعوية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود التوعوية وانتشار الوعاظ في مختلف المدن والمحافظات، ضمن خطة الأزهر الشريف للتوعية الشاملة والتواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع من خلال الانتشار في مدن وقرى محافظات الجمهورية، بهدف طرح قضايا تلامس واقع الناس وتعالج المشكلات المجتمعية التي تواجههم.

وفي كلمته رحب رئيس مدينة رأس سدر بقافلة الأزهر الشريف، لافتًا إلى أن الأزهر الشريف يعد منارة للعلم على مر العصور، ووجه الشكر إلى الدكتور سعيد عامر، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ محمد سعد موسي مدير عام الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية .



وجرى تنظيم حلقة نقاشية، بحضور عدد من العاملين بمجلس المدينة، دارت حول الاستعداد لشهر رمضان، وقضايا المرأة في المجتمع.



وأجاب الوعاظ و الواعظات خلال الحلقة على العديد من الأسئلة المتنوعة الخاصة بالصلاة والصيام وحقوق المرأة. وأهمية التسامح بين الناس خاصًا عند الإقبال على شهر رمضان، وضرب المثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عفا عن أهل مكة يوم الفتح رغم ما ناله من أذى عظيم.



ووجه الدكتور سعيد عامر، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، الشكر للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على حسن رعايته للقافلة، مثمنًا الجهود التي بذلت في هذا الصدد.



جدير بالذكر أن قافلة الأزهر الشريف تتضمن عدد من الوعاظ والواعظات، لتجوب كافة مدن المحافظة والقرى والوديان التابعة لكل مدينة، وذلك على مدار أسبوع، لنشر الوعي الديني.