علق حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، على فوز الفراعنة أمام جزر القمر برباعية نظيفة في اللقاء الذي أقيم اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال حسام البدري المؤتمر الصحفي: "الفوز ليس ردا على الانتقادات مع احترامي الكامل لوسائل الإعلام، البعض يتحدث بشكل جيد والآخر يتطرق للأمور بشكل مغرض".

وأضاف: "أحترم الانتقادات الفنية وأنصت إليها للاستفادة منها، لكن هناك أمور مغرضة وليس نقدا".

وتابع: "الفوز مهم للاعبين والمنتخب في هذه المرحلة، المساندة مهمة جدا، كلنا مصريون ونريد التأهل، لكن المغرضين (خليهم على جنب وربنا كفيل بهم)".

وواصل: "أشكر اللاعبين جدا على مجهودهم وإصرارهم والمحترفين على جديتهم، عليهم دور كبير جدا، ولكن كل اللاعبين يؤدون بشكل جيد وبكل تركيز".

وأكمل: "عندما ينضم لاعبا قبل المباراة بيومين أو ثلاثة أم العمل معه بشكل يومي، أيهما أفضل؟، متابعة عقلية اللاعب وهو بعيد عن صفوف المنتخب، أحيانا يكون منشغلا بأمور أخرى مع ناديه، وبالتأكيد تؤثر عليه وعلى مستواه، كلما توافر الوقت يتحسن الأداء، هل المستوى أمام توجو في المباراة الثانية كان بنفس المباراة الأولى؟! بالتأكيد لا".

واستطرد: "كل من يحب مصر نريد المساندة، أما المغرض ابعد عننا ودعنا نعمل، وبشكل عام لا أضعه في حساباتي".

وزاد: "الإيجابيات أننا تأهلنا، لقد عشنا فترة صعبة، ورغم الإمكانيات صادفنا سوء حظ في 2019، من يفهم أو يقدر الأمور، عندما توليت المسؤولية، كان الكل محبطا، والبعض كان يريد الابتعاد عن صفوف المنتخب في ظل الضغوط الشديدة".

وأردف: "الدوري توقف 40 يوما، والاهتمام كان أكبر بصفوف المنتخب الأولمبي وبطولة تحت 23 سنة، وقلت مع الوقت سنتجاوز مع المرحلة وأهدافها وظروفها ونتجاوزها، توقعت تذبذب الأداء".

وتابع: "لقد فوجئت بمن يسألني نريد أن نرى بصمتك مع المنتخب، هذا كلام بعيد عن الصحافة والتقييم، ويتجاهل تماما مسيرتي السابقة".

وواصل: "مصطفى محمد بالنسبة لي لاعب مهم جدا جدا جدا بالنسبة لإمكانياته وقدراته، ولكنه لعب كم من المباريات كبيرة جدا بشكل أساسي مع فريقه، كما أن الفارق الزمني بين مباراتي كينيا وجزر القمر قصير جدا، لذا رأيت تقسيم المباراتين لزيادة الفاعلية في صفوف الفريق، استحالة أن ألعب بنفس التشكيل الأساسي".

وأكمل: "مصطفى مؤثر، لكن كسبت عناصر أخرى مميزة مثل محمد شريف وأحمد ياسر ريان، لأن المرحلة القادمة تتطلب توافر البدائل الجاهزة".

وأضاف: "الفترة المقبلة مهمة جدا، هناك أجندة في يونيو المقبل، وكان من المفترض أن تقام على عامين، لكن للظروف التي أربكت العالم كله ستقام على 6 أشهر، تخيلوا كم الضغوط

سوف أناقش كافة الأمور مع اللجنة الثلاثية، وأشكر أيضا اللجنة الخماسية السابقة، الكل تعاون معي، واتحاد الكرة لن يتأخر، سنحاول تجميع المحليين مبكرا وبالتأكيد هناك لقاء ودي قبل مباراتي تصفيات كأس العالم في يونيو المقبل".

واستطرد: "محمد صلاح وتجاوزه لحسن الشاذلي، إنجاز يضاف لما تحقق خلال الفترة الماضية، أتمنى أيضا أن يتجاوز حسام حسن، إنهما لاعبان كبيران، وصلاح لاعب كبير جدا وبالطبع لديه قدرة على الاستمرارية".

واختتم البدري تصريحاته: "بالتأكيد هدفي الفوز بكأس الأمم الإفريقية، وإن شاء الله سنشارك في كأس الأمم ونحن متأهلون للمونديال، بالتأكيد نريد المنافسة، ولكن لا أقول أننا سنفوز بالفعل، سنخوض البطولة باسمنا وتاريخنا ونبذل أقصى جهد".