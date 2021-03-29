 قومي المرأة بالبحيرة يطلق حملة طرق الأبواب (احميها من الختان) - بوابة الشروق
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قومي المرأة بالبحيرة يطلق حملة طرق الأبواب (احميها من الختان)

قومي المرأة بالبحيرة يطلق حملة ضد الختان
قومي المرأة بالبحيرة يطلق حملة ضد الختان
غادة الدسونسى:
نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 5:43 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 5:43 م
أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان".

وأوضحت زكية رشاد رئيسة فرع المجلس القومى بالبحيرة، أن الحملة تهدف إلى توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة، وأنه ليس من العبادات وكذا رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة والآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.

وشارت رشاد إلى أن الحملة استهدفت خلال اليوم الأول، ٢٥٤٠٠ سيدة ورجل وطفل، بإجمالي ٥٠٠٠ زيارة بـ١٠ قرى من خلال أعضاء فروع ورائدات المجلس بالمحافظة.

وعلى هامش الحملة، تم تنظيم ندوة لعدد من أهالي قرية البستان بمركز الدلنجات للتعريف برسائل الحملة.

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