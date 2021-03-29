وصول القاطرة الهولندية العملاقة والإيطالية في الطريق لشد السفينة الجانحة

قال المهندس وائل قدور، خبير النقل البحري وعضو مجلس إدارة قناة السويس السابق، إن القاطرتين الهولندية والايطالية واللتان ستسهما في عمليات قطر السفينة الجانحة وصلت إحداهما بالفعل بينما ستصل الأخرى في غضون ثلاث أو أربع ساعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، أن القاطرة الهولندية التي وصلت هي أكبر قاطرة وقوة شدها تصل إلى 285 طنًا.

وتابع: «لدينا قاطرتين في مصر إحادهما تدعى عزت عادل والثانية بركة قدر الشد لكل منهما تصل إلى 165 طنًا ويعملان في المقدمة أما القاطرات التي تعمل من الخلف فقوة شدها 70 طنًا فقط ومن ثم وصول القاطرتين الهولندية والإيطالية قد يسهم في حال الاستعانة بإحداهما في العمل على مؤخرة السفينة الجانحه ستنجح المهمة».