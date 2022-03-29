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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة السنغال أمام منتخب مصر والتي تُقام مساء اليوم الثلاثاء، ضمن إياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022»ز

منتخب مصر يدخل المباراة ويمتلك الأفضلية في مباراة الذهاب التي أقُيمت يوم الجمعة الماضية على ستاد القاهرة الدولي بعد أن نجح في تحقيق الفوز على أسود التيرانجا بهدف دون رد.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، عملر مرموش.

تشكيل منتخب السنغال

إدوارد ميندي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: ساليو سيس، بابي أبو سيسيه، كاليدو كوليبالي، بالو سبالي.

في الوسط: نامبلس ميندي، إدريسا جاناجيه، ساديو ماني، إسماعيلا سار، بابا سار.

الهجوم: بولاي ديا.