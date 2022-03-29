 لحظة بلحظة.. السنغال - مصر .. التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 مارس 2022 6:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برايك.. من سيحسم التأهل لكأس العالم من دكار؟
النتـائـج تصويت

لحظة بلحظة.. السنغال - مصر .. التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

الشروق
نشر في: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 6:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 6:39 م

تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة السنغال أمام منتخب مصر والتي تُقام مساء اليوم الثلاثاء، ضمن إياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022»ز

منتخب مصر يدخل المباراة ويمتلك الأفضلية في مباراة الذهاب التي أقُيمت يوم الجمعة الماضية على ستاد القاهرة الدولي بعد أن نجح في تحقيق الفوز على أسود التيرانجا بهدف دون رد.

 

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، عملر مرموش.

 

تشكيل منتخب السنغال

إدوارد ميندي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: ساليو سيس، بابي أبو سيسيه، كاليدو كوليبالي، بالو سبالي.

في الوسط: نامبلس ميندي، إدريسا جاناجيه، ساديو ماني، إسماعيلا سار، بابا سار.

الهجوم: بولاي ديا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك