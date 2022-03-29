كييف: القوات الأوكرانية تصد الهجمات الروسية

قالت هيئة الأركان العامة في كييف مساء الاثنين إن الجيش الأوكراني يحاول التصدي للقوات الروسية في عدة مواقع.

وأضافت الهيئة في منشور على فيسبوك إن الجهود جارية لمنع تقدم روسي في سلافيانسك بمنطقة دونيتسك جنوب شرقي البلاد وبارفينكوف في منطقة خاركيف.

وتحاول القوات الأوكرانية احتواء الهجمات الروسية حول بلدات في منطقة لوهانسك في شرقي البلاد، وهي بلدة روبيجن التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة وليسيشانسك التي يقطنها 100 ألف نسمة وبوباسنا التي يبلغ عدد سكانها 20 ألفا.

وأشارت أوكرانيا إلى وقوع قتال منتظم بالقرب من المدن الثلاث وقالت إن الهدف هو منع القوات الروسية من تجاوز القوات الأوكرانية.

وقال الجانب الأوكراني إنه يحتقظ أيضا بدفاع شامل عن مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة وإن تقدما روسيا يجري احتواؤه في منطقة تشرنيجوف في الشمال.

وتم طرد القوات الروسية من إيربين في شمال غربي كييف حسبما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس البلدية أولكسندر ماركوشن في رسالتين مصورتين منفصلتين يوم الاثنين. وحذر ماركوشن السكان من أن العودة ليست آمنة بعد.