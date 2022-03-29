مدبولي يتفق مع وزيري الخارجية والمالية بقطر على استثمارات بـ5 مليارات دولار

بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بالقاهرة، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، وعلى بن أحمد الكوارى، وزير المالية بقطر، والسفير سالم بن مبارك آل شافى، السفير القطرى بالقاهرة، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من المسئولين المصريين والقطريين .

وأشاد الجانبان المصري الوقطري، خلال اللقاء، بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين الشقيقين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

وأشار الجانبان إلى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بمصر، بإجمالى قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة، وذلك وفى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين الشقيقين.