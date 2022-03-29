التعليم: زيادة مكافأة العاملين بلجان الإدارة ومشرفي التقدير بامتحانات الإعدادية

قررت وزارة التربية والتعليم، زيادة مكافأة العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة ومشرفي التقدير لامتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك بعد ورود شكاوى من قلة المستحقات المالية التي يتقاضوها، وهي صرف 5% من أساسي راتب 30/6/2014، الأمر الذي أدى للعزوف عن المشاركة في أعمال الامتحانات.

وأرسلت الوزارة خطابا رسميا للمديريات التعليمية، برفع قيمة المكافأة الخاصة بالرئيس العام ورؤساء ووكلاء وأعضاء ومساعدين والخدمات المعاونة بلجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (امتحانات الشهادة الإعدادية 2022) العامة والمهنية والفئات الخاصة لتصبح كل لجنة 75 يوما عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، و100 يوم عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، و75 يوما عن امتحانات الدور الثاني، بنفس قواعد الصرف وبواقع 5% من الراتب الأساسي من داخل ميزانية المديرية، مع ضرورة مراعاة عدم الجمع بين أكثر من لجنة.

وقررت رفع قيمة المكافأة الخاصة بمشرف التقدير لتصبح 30 يوما عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، و30 يوما عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، و30 يوما عن امتحانات الدور الثاني بنفس قواعد الصرف، وبواقع 5% من الراتب الأساسي من داخل ميزانية المديرية، ورفع القيمة المالية لمراجعة كراسات اجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (امتحانات الشهادة الإعدادية 2022)، لتصبح 25 جنيها للمادة بدلا من 20 جنيها، لتتناسب مع أسعار الأوراق والأحبار المستخدمة، دون المساس بنسب التوزيع الخاصة بتلك المستحقات.

وأضافت أنه يستمر العمل بمعدلات تشكيل لجان الإدارة والنظام والمراقبة الواردة بالقرار الوزاري رقم 265 بشأن مكافأة الامتحانات العامة وتحرير الشهادات بوزارة التربية والتعليم.