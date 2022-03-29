أوكرانيا: لا حل غير استعمال الأسلحة إذا لم نتفاهم مع روسيا بشأن شبه جزيرة القرم

قال الوفد المفاوض الأوكراني، إن المقترحات المقدمة إلى الجانب الروسي، ضمن جولة المفاوضات المنعقدة بمدينة إسطنبول التركية، اليوم الثلاثاء، تتضمن مطالبة الدول الضامنة بالتدخل خلال 3 أيام، إذا تعرضت كييف لأي عمل عسكري.

وأشار إلى عدم وجود حل غير استعمال الأسلحة إذا لم يتم التفاهم بشأن شبه جزيرة القرم، معقبًا: «الوضع في الأراضي المحتلة في القرم لا يسمح للمواطن بالتعبير عن رأيه.. من حق الروس أن يعتقدوا أن القرم روسية لكن من حقنا استعادة كل ما هو أوكراني».

وذكر أن أوكرانيا ستوقع على الاتفاقات عند وقف الحرب وعودة اللاجئين واستتباب الأمن، مشيرًا إلى أن توقيع اتفاق تحت الضغط وفي ظل الحرب لن يكون جيدا، بحسب ما أفادته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها.

وشدد على أهمية الموافقة على ما قدمته كييف من نقاط، مضيفًا: «نحن على تواصل مع كل الدول الضامنة، ويجب أن يكون هناك اتفاق على المستوى الدبلوماسي وأن يكون ملزما للجميع، قدمنا مقترح عقد لقاء بين الرئيسين الأوكراني والروسي ونحن في انتظار الرد الروسي».

وقال كبير المفاوضين الروس في المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، إن موسكو خطت خطوتين باتجاه التقارب مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنهما تخصان الشقين السياسي والعسكري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ميدينسكي، للصحفيين في ختام جولة اليوم، من المفاوضات التي عقدت في إسطنبول، ونشرها موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وفيما يتعلق بالشق السياسي أكد ميدينسكي، إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ليس بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين بكل تفاصيله، لكن بالتزامن مع توقيع وزيري خارجية البلدين عليه بالأحرف الأولى.

أما في الشق العسكري فتحدث عنه العضو الآخر في الوفد الروسي، ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي، الذي أعلن عن قرار وزارته خفض النشاط العسكري «بشكل جذري» على محوري كييف وتشيرنيجوف (شمال أوكرانيا)؛ بهدف تعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف المناسبة لمواصلة التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود.

وكشف ميدينسكي، أيضا عن الحصول على حزمة من المقترحات الخطية من الوفد الأوكراني خلال المفاوضات تتضمن ما يلي:

1. إعلان أوكرانيا دولة حيادية وغير نووية وقائمة خارج أية تحالفات على أساس دائم بموجب الضمانات القانونية الدولية، ويتم تقديم قائمة بالدول الضامنة.

2. لا تنطبق الضمانات الأمنية على أراضي شبه جزيرة القرم ودونباس، أي أن أوكرانيا تتخلى عن محاولة استعادتها بالوسائل العسكرية.

3. أوكرانيا ترفض الانضمام إلى التحالفات العسكرية، ونشر قواعد ووحدات عسكرية أجنبية واستضافة تدريبات عسكرية دون موافقة الدول الضامنة، بما في ذلك روسيا.

4. روسيا لا تعارض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

5. أوكرانيا تطلب صياغة القرار نهائيا في اجتماع بين رئيسي البلدين.

ووصف ميدينسكي مقترحات أوكرانيا بأنها «خطوة بناءة نحو حل وسط»، مضيفا أن روسيا ستدرسها.



