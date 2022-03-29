مفاوض روسي: كييف ترغب في أن تقبل موسكو بمنحها فرصة الانضمام للاتحاد الأوروبي

قال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي إن أوكرانيا ترغب في التفاوض على إمكانية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مقابل تقديم تنازلات لموسكو.

وقال ميدينسكي اليوم الثلاثاء، في أعقاب أحدث جولات المحادثات بين مفاوضي البلدين في تركيا إن المقترح الأوكراني يشترط "ألا يكون لدى الاتحاد الروسي اعتراضات على طموحات أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف ميدينسكي إن كييف أشارت إلى إمكانية التخلي عن آمالها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تلبية لمطالب موسكو. إلا أن عروض كييف لم تشمل القرم ولوهانسك ودونيتسك، التي تطالب روسيا بأن تعترف أوكرانيا بهم كدول مستقلة.