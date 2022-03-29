تأجيل استئناف فتاة التيك توك موكا حجازى على حكم حبسها لـ 12 أبريل

قررت محكمة جنح مستأنف الطفل بالجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل استئناف فتاة التيك توك موكا حجازى على حكم أو درجة بحبسها سنة فى اتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب، لجلسة 12 أبريل المقبل.

وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة أن موكا حجازي البالغة من العمر 16 عامًا تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق تيك توك، واستخدامها في نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية، والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التي ستنهال عليها.

وأضافت التحقيقات أن الفتاة أطلقت صفحة على موقع تيك توك، وربطتها بحسابها عبر تطبيق إنستجرام، كما أنشأت صفحة على موقع يوتيوب، وبدأت في نشر فيديوهات، بمساعدة أحد المتهمين الصادر لهم ضبط وإحضار في القضية.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر برئاسة المقدم إسلام المهداوي رئيس وحدة المباحث، من ضبط فتاة التيك توك موكا حجازي أثناء تواجدها داخل كافيه بمنطقة مسجد الحصري بدائرة القسم، لقيامها بإنشاء حساب إلكترونى وبثها خلاله لمقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات تيك توك وإنستجرام وموقع يوتيوب.

وبمواجهة الفتاة أقرت بقيام أحد الأشخاص بمساعدتها في تصوير تلك المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية، كما اعترفت بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 5679 جنح أول أكتوبر لسنة 2021.