تنظم جامعة الدول العربية، غدًا الأربعاء، ندوة تحت عنوان "دعم حقوق الأسرى في مواجهة الانتهاكات والتنكيل الإسرائيلي"، بمقر الأمانة العامة للجامعة؛ إحياءً لليوم العربي للأسير الفلسطيني، الذي يوافق 17 أبريل من كل عام باعتباره يومًا عربيًا وعالميًا.

وقال رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي - في بيان، اليوم: إن الندوة يأتي انعقادها تأكيداً على اهتمام جامعة الدول العربية بقضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال ودفاعها عن حقوقهم ودعمها لنضالاتهم.

وأوضح أن الندوة ستناقش عدة محاور تتناول أشكال الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى، كذلك الأسرى والقانون الدولي وأدب السجون والاعتقال الإداري وغيرها.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة ممثلون للدول الأعضاء لدى الجامعة، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعدد من سفارات الدول الصديقة لفلسطين المعتمدين بمصر، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، ونخبة من الشخصيات الاعتبارية المصرية والعربية من رجال قانون وأكاديميين ونواب ووزراء سابقين.

وأشار أبو علي إلى أن إحياء اليوم العربي للأسير الفلسطيني يتزامن بعقد هذه الندوة في 30 مارس مع اقتراب شهر رمضان المبارك، و"تزامناً مع نضال الأسرى وصمودهم في وجه قمع وبطش الاحتلال الإسرائيلي من جهة"، وكذلك مع ذكرى يوم الأرض الذي يحييه الشعب الفلسطيني في كل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وفي أرض 48 في الجليل والمثلث والنقب؛ دفاعاً عن عروبة الأرض وهويتها وعن الحق الفلسطيني الأزلي بها ومقاومة لمخططات واعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.