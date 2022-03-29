أكد فلاديمير ميدينسكي، كبير المفاوضين الروس إلى مفوضات إسطنبول مع الوفد الأوكراني، أن الأخير قدم مقترحات تؤكد سعي بلاده لأن تكون دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية.

وقال ميدينسكي - في ختام الجولة الأولى من مفاوضات إسطنبول اليوم الثلاثاء - : "لقد قدم الجانب الأوكراني اليوم مقترحات خطية تؤكد سعي أوكرانيا لأن تكون دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية، مع التخلي عن إنتاج ونشر جميع الأنواع من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الكيماوية والبكتريولوجية بالإضافة إلى حظر وجود القواعد العسكرية الأجنبية والقوات الأجنبية في أراضيها"، واصفا المفاوضات بالبناءة.

وأضاف: "تلقينا مقترحات من الجانب الأوكراني لدراستها"، لافتًا إلى أنه سيتم النظر في هذه المقترحات في المستقبل القريب وسيجري إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بها وسنقدم ردًا مناسبًا.

وتابع: "أن الاجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ممكن بالتزامن مع التوقيع بالأحرف الأولى على المعاهدة بين روسيا وأوكرانيا على مستوى وزيري الخارجية"، موضحًا أنه من المقترح صياغة اتفاقية أولاً، ثم الموافقة عليها من قبل المفاوضين، ثم يصادق عليها وزيرا الخارجية، وبعد ذلك تتم مناقشة إمكانية اجتماع رئيسي البلدين للتوقيع على هذه الاتفاقية.

وأكد أن هذه ليست مسألة سهلة خاصة وأن الاجتماع قد يكون متعدد الأطراف بمشاركة الدول الضامنة للسلام والأمن في أوكرانيا.