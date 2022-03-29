 خالد عبد الغفار: نعمل على إعداد رؤية متكاملة بشأن تكليف الأطباء والصيادلة - بوابة الشروق
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خالد عبد الغفار: نعمل على إعداد رؤية متكاملة بشأن تكليف الأطباء والصيادلة

أحمد عويس
نشر في: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 6:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 6:40 م
صرح الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، بأن وزارة الصحة تعمل حاليا على إعداد روية متكاملة بشأن تكليف الأطباء والصيادلة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، حيث شدد الوزير على الاحتياج الضروري إلى مقترحات فعالة لحسم ملف تكليف الأطباء على مستوى المحافظات المختلفة لمدة الخمس سنوات القادمة.

وتابع: "نبحث بجدية تامة قرارات تكليف الأطباء وذلك من خلال الاستماع إلى الأطباء، ونقابة الاطباء لتطويع أية ضوابط، وهو ما سوف يتحقق عبر حالة التوافق بين احتياجات الوزارة وفقا للمواقع الجغرافية، لاسيما فى ظل وجود نقص عددى فى الأطباء ببعض مديريات الصحة بالمحافظات".

وأضاف الوزير: ندرك أن الجميع لديه ظروفه الخاصة، ولكن لا نستطيع أن نقبل كل ومختلف طلبات خريجى التكليف ممن يريدون العمل بجوار منازلهم، مشيرا إلى وجود زيادة كبيرة فى عدد خريجى كلية الصيدلة مقارنة ببعض التخصصات فى مجالات الطب الأخرى.

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