جزر سليمان تدافع عن اتفاقية أمنية مقترحة مع الصين

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دافع رئيس وزراء جزر سليمان عن اتفاقية أمنية مقترحة يجري العمل عليها مع الصين.

وتشير مسودة للاتفاقية، يجري تداولها عبر الإنترنت، إلى أن جزر سليمان سوف تسمح لبكين بإرسال قوات عسكرية إلى البلاد، فضلا عن السماح لسفنها بالقيام بزيارات منتظمة.

ودافع رئيس الوزراء ماناسيه سوجافاري اليوم الثلاثاء بالقول إن بلاده تحتاج إلى "تعاون وتفهّم"، وذلك بعدما أعربت كل من نيوزيلندا وأستراليا عن قلقهما بشأن الخطوة المقترحة.

وقال سوجافاري أمام البرلمان إن شركاء الجزيرة القدامى "سيظلون في القلب"، وأن دول المحيط الهادئ بحاجة إلى العمل سويا من أجل الحفاظ على أمن المنطقة.

وأضاف :"في إطار المضي قدما لتوفير احتياجاتنا الأمنية، من الواضح أننا بحاجة إلى التنويع".

وحذر من أن ما يجري تداوله في وسائل الإعلام الأسترالية من "تشجيعٍ على غزو جزر سليمان لتغيير النظام لا يصب في مصلحة العلاقات الثنائية".

وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوت إنه ما زال هناك التزام لدى نيوزيلندا والمحيط الهادئ ككل بدعم الاستقرار في جزر سليمان.

وخلال اضطرابات شهدتها جزر سليمان مؤخرا، أرسلت كل من أستراليا ونيوزيلندا عناصر دفاع وسفن وشرطة لدعم استقرار البلاد.