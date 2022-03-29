المحادثات الروسية الأوكرانية: موسكو تعتزم تقليص هجماتها على الشمال

أسفرت محادثات السلام في اسطنبول بين روسيا وأكرانيا عن تقدم اليوم الثلاثاء، حيث وعدت موسكو بتقليص نشاطها العسكري بالقرب من العاصمة كييف ومدينة تشيرنيهيف الشمالية.

والتقى وفدان روسي وأوكراني في مدينة اسطنبول لإجراء مفاوضات مباشرة وجهاً لوجه، بعد أكثر من شهر من شن روسيا غزوًا جويًا وبريًا دمر بلدات ومدن في جميع أنحاء أوكرانيا وتسبب في فرار ما يقرب من 4 ملايين شخص.

التقى أعضاء الوفدين الروسى والأوكرانى في المكتب الرئاسي على ضفاف البوسفور في أول محادثات مباشرة حضوريا لهم منذ أكثر من أسبوعين.

اختتمت محادثات السلام بين الوفدين الروسي والأوكرانى في اسطنبول اليوم الثلاثاء، ومن غير المتوقع أن عقد محادثات ليوم ثان غدا الأربعاء، حسبما صرح متحدث باسم وزارة الخارجية التركية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ولم يذكر المسؤول سببا لهذا القرار.

وكانت قناة "تي.آر.تي" التلفزيونية التركية الحكومية قد ذكرت فى وقت سابق أن المحادثات ستستمر حتى غد الأربعاء.