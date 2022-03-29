اجتماع بالجامعة العربية يناقش استكمال التفاوض لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع 44 للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة برئاسة مدير إدارة التعريفة والقيود بهيئة الزكاة والضريبة والدخل السعودية مشعل بن إبراهيم التويجري، وبمشاركة ممثلي إدارات الجمارك في الدول العربية.

وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر، إنه يشارك في الاجتماع وفود الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تتفاوض على إقامة الاتحاد الجمركي العربي، وكذلك ممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف أبو النصر، في تصريح له على هامش الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين، أن "لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة تعد اللجنة المعنية بتوحيد الرسوم الجمركية في إطار الاتحاد الجمركي العربي وهي تقوم الآن بالتفاوض على هذا الموضوع".

وأوضح أن أعمال اللجنة تنقسم إلى جزئين الجزء الأول توحيد التفريعات الوطنية لجدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة (وتم إنجاز هذه المهمة)، والجزء الثاني هو توحيد الرسوم الجمركية العربية الموحدة أمام العالم الخارجي.

وأكد أبو النصر أن اللجنة انتهت خلال الاجتماعات الماضية، من توحيد مسميات جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة، وتسهيلا لمرحلة التفاوض على توحيد الرسوم الجمركية العربية الموحدة، أعدت الأمانة العامة قاعدة بيانات تحتوي على الرسوم الجمركية المطبقة لكل دولة، بالإضافة إلى الرسوم المثبتة لتلك الدول في إطار منظمة التجارة العالمية (وهي معروضة على أعمال اللجنة)، حتى يتم وضع صورة واضحة أمام الدول الأعضاء أثناء عملية التفاوض على توحيد الرسوم الجمركية بالوضع الراهن لكل بند جمركي.

وأوضح أبو النصر، أنه معروض على اللجنة تحديث جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة وفقاً للنظام المنسق الصادر عن منظمة الجمارك العالمية لعام 2022، كما سيعرض عليها نتائج الاجتماع الأول للسلع الممنوعة والمقيدة والذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة يومي 28 و29 نوفمبر 2021.