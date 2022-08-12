مسئول روسي: 3 مفتشين من الدولية للطاقة الذرية سيبقون في محطة زابوريجيا لشهرين

قال مستشار الرئيس التنفيذي لمُشغِل محطة "روس إنيرجو آتوم" الروسية للطاقة النووية، رينات كارتشا، إن ثلاثة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقون في محطة زابوروجيا للطاقة النووية بعد مناوبتهم لمدة شهرين تقريبًا.

وصرح كارتشا، لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء: "هذه المرة سيصل المفتشون من أجل البقاء لنحو شهرين، وسيكون ثلاثة منهم ممثلين عن سلوفاكيا واليابان وفرنسا".

وأوضح كارتشا أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة مديرها العام رافائيل جروسي سيضم 11 شخصًا، من بينهم 7 مسؤولين من إدارة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة.

وسيلتقي الوفد بكارتشا إلى جانب المدير العام لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية أوليج رومانينكو والنائب الأول للرئيس التنفيذي للتشغيل في محطة زابوريجيا يوري تشيرنيتشوك.

ومن المتوقع أن يجري جروسي زيارته الثانية إلى منشأة زابوريجيا النووية في وقت لاحق اليوم.