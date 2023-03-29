 الفاتيكان: البابا فرنسيس في المستشفى للخضوع لبعض الفحوصات - بوابة الشروق
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الفاتيكان: البابا فرنسيس في المستشفى للخضوع لبعض الفحوصات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 مارس 2023 - 8:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مارس 2023 - 8:24 م

قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، إنه تم نقل البابا فرنسيس إلى المستشفى اليوم الأربعاء، من أجل "الخضوع لبعض الفحوصات التي كانت مقررة مسبقا".

ولم يتم إعلان مزيد من التفاصيل بشأن المدة التي سيمكثها رئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية (86 عاما) في مستشفى جامعة جيميلي في روما، أو طبيعة الفحوصات المقررة.

كان بابا الفاتيكان قد خضع لجراحة في الأمعاء في المستشفى في يوليو 2021.

وكان البابا يعاني من مشكلات في الركبة منذ أكثر من عام، والتي غالبا ما تدفعه لاستخدام كرسي متحرك، وقد رفض البابا فرنسيس حتى الآن الخضوع لجراحة في الركبة.

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