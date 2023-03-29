لاعبو الإسماعيلي ينتظمون داخل معسكر مغلق استعدادًا لسموحة

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انتظم لاعبو الإسماعيلي الليلة داخل معسكر مغلق بفندق النادي استعدادا لمباراتهم أمام سموحة، في الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الممتاز المحدد موعدها التاسعة والربع مساء بعد غد الخميس بإستاد الإسكندرية.

وكان حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي وجهازوا قد أشرفوا على المران المسائي الرئيسي، للقاء سموحة اليوم الثلاثاء، واستغرق 60 دقيقة اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة ظهر خلالها جميع اللاعبين بشكل جيد.

تجدر الإشارة إلى أن تدريب الإسماعيلي شهد تخلف الحارس محمد فوزي ومحمد حسن ومحمد الشامي وعبد القادر كوليبالي ومحمد عمار للإصابة والتأهيل فضلا عن وجود إياد العسقلاني ضمن فريق مواليد 2003.