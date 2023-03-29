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ماجد المصري: خلافي مع محمد سامي كان في الرأي.. ولو طبلني هشتغل معاه

بسنت حسين
نشر في: الأربعاء 29 مارس 2023 - 11:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مارس 2023 - 11:16 م

قال الفنان ماجد المصري، إنه لم يشارك في أعمال فنية مع المخرج محمد سامي، لأنه لم يعرض عليه دورا مناسبا، مضيفا: "مش كل دور هيجيبني أمثل.. ولكن لو في دور شايف أني ممكن ألعبه هيكلمني".

وتحدث خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، عبر قناة "القاهرة والناس"، عن خلافه مع محمد سامي، قائلًا: "كان بينا خلافات كتير ولكن خلافات رأي عن مسلسل معين".

وردا على عدم اختيار محمد سامي له لمشاركته في الأعمال التي يُخرجها، قال: "شغلانة الفن مش بالمجاملة.. والدور بينادي صاحبه".

وأوضح أنه شارك محمد سامي في مسلسلات شهيرة منها "آدم" و"مع سبق الإصرار"، مضيفا: "أنا أبتديت مع محمد سامي في بداية مسيرته الفنية وكسرنا الدنيا".

ومن جهتها، قالت الإعلامية أسما إبراهيم: "محمد سامي قلب عليك ليه؟ ودورك في البرنس خده أحمد زاهر"، ليرد ماجد المصري: "لا مكنش دوري ومحمد سامي كان بياخذ رأيي في أحداث المسلسل، ولو طلبني هشتغل".

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