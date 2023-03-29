روسيا: أمريكا لم تعلق مشاركتها في معاهدة ستارت وعليها إرسال إخطارات بنشاطها في هذا المجال

قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرجي ريابكوف، "إن الولايات المتحدة لم تعلق مشاركتها في معاهدة "ستارت" الجديدة، لذا يجب عليها إرسال الإخطارات المتعلقة بنشاطها في هذا المجال إلى موسكو".

وأضاف ريابكوف -في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء- "أن فشلهم في تزويدنا ببيانات معينة، يوسع قائمة انتهاكات المعاهدة من قبل واشنطن، والتي تضمنت منذ فترة طويلة عناصر خطيرة للغاية".

وأشار إلى أن الأمريكيين يفشلون بشكل صارخ في تنفيذ المعاهدة ويحاولون نقل المسئولية على الجانب الآخر، مؤكدًا أن هذا لن ينجح ولن يمر.