أحمد العوضي يرد على رضوى الشربيني: خليكي محضر خير

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حرص الفنان أحمد العوضي، على التعليق على الصورة التي نشرتها الإعلامية رضوى الشربيني على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، والتي تنتقد فيها تصرفات "مهرة" الشخصية التي تلعبها الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال أحداث مسلسل ضرب نار.

وعلق العوضي على صورة رضوى الشربيني، قائلا: "خليكي محضر خير يا رضوى".

وظهرت رضوى في الصورة وهي تنتقد "مهرة" في مسلسل ضرب نار، قائلة: "إيه ده بتبكي يا مهرة، هتعملي إيه تاني، ما تبوسي رجله أحسن".

وانهالت التعليقات على رضوى الشربيني تدافع عن "الكوماندا" الشخصية التي يلعبها الفنان أحمد العوضي في مسلسل ضرب نار.