بايرن ميونيخ يستهدف التعاقد مع ماونت

يستهدف بايرن ميونيخ الألماني، الحصول على خدمات ماسون ماونت لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، بهدف تدعيم خط الهجوم خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

واقترب ماونت من الرحيل عن ستانفورد بريدج في الصيف القادم، ويسعي توماس توخيل المدرب الحالي لبايرن ميونيخ، والسابق لتشيلسى إلى لم الشمل مع اللاعب الانجليزي.

من جانبه يرغب تشيلسي في الاستفادة المادية من ماونت، بعد أن صرف الفريق الإنجليزي مبلغًا كبيرًا من المال في السوق السابقة ويريد الآن استعادة التوازن الاقتصادي.

وذكرت شبكة " تودو فيتشاجيس " أن بايرن ميونيخ يرغب في التعاقد مع ماونت الذي من المنتظر أن يتخلى عنه تشيلسي مقابل 40 مليون يورو.

يذكر أن ماونت قد رفض تجديد تعاقده مع تشيلسي الذي سينتهي مع نهاية صيف عام 2024.