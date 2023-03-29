الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ الخطيب

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تحدث سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، حول حالة محمود الخطيب الصحية بعد مرورخ بوعكه صحية مؤخراً.

وقال سعد شلبي في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي سيد علي برنامج حضره المواطن: ” محمود الخطيب يمر بوعكة صحية، ويخوض رحلة علاجية منذ فترة، والنصائح الطبية تشدد على ضرورة الراحة والبعد عن الضغوط العصبية”.

وأضاف: ” الكابتن الخطيب يرفض الامتثال لأوامر الطبيب، لأنه حريص على متابعة كل كبيرة وصغيرة داخل جدران النادي الأهلي، ويعمل دائماً على تصحيح المسار داخل القلعة الحمراء”.

وأكمل: ” أصيب الخطيب بكورونا خلال ترأسه بعثة الأهلي في المغرب، واستمر في حالة الإعياء حتى بعد وصوله مصر، ولم يستطع الخطيب المشاركة في عزاء والد حسين الشحات بسبب الوعكة الصحية التي مر بها مؤخراً