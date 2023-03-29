منطقة أسوان الأزهرية تحتفل بمرور 1083 عاما على تأسيس الجامع الأزهر

احتفلت منطقة أسوان الأزهرية، برئاسة الدكتور سيد حسن، مدير المنطقة، اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى مرور 1083 عاما هجريًا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، الموافق 7 من شهر رمضان المبارك، وذلك بقاعة الإمام متولي.

جاء ذلك بحضور كلاً من الشيخ أحمد رضوان مسئول أروقة الأزهر، والشيخ مرتجى عبد الرؤوف مدير منطقة الوعظ، والقمص مكاريوس بوليس ممثل بيت العائلة، والمهندس سيد مدني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى العديد من نواب مجلس الشعب والقيادات التنفيذية والدينية في محافظة أسوان.

وتضمن برنامج الاحتفالية بمناسبة ذكرى مرور 108‪3عامًا هجريًا علي تأسيس الجامع الأزهر الشريف التالي

تلاوة قرآنية، فيديو مسجل لكلمة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كلمة لدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية عن دور الأزهر ومناهجه في تعليم أبناءه من المصريين والوافدين، وكلمة لعميد كلية الدراسات الإسلامية الدكتور كامل جاهين عن الأزهر الشريف وعلماءه ودورهم في نشر العلم.

كما شمل الاحتفال عرض فيلم وثائقي عن الأزهر، وكلمة لشيخ مرتجى عبد الرؤوف مدير منطقة الوعظ عن دور الأزهر في الدعوة وفى لجان الصلح ووحدات لم الشمل ولجان الفتوى، وكلمة لمعلمة الأزهر سوسن أنور محمد عن دور الأزهر في دعم المرأة، وفقرة الإنشاد الديني، وكلمة للقمص مكاريوس بوليس ممثل بيت العائلة عن بيت العائلة ودوره في المحافظة، وكلمة للشيخ أحمد رضوان مسئول أروقة الأزهر عن دور أروقة الأزهر في نشر العلوم العربية وتحفيظ القرآن، وكلمة للمهندس سيد مدني رئيس مركز ومدينة أسوان نائبًا عن محافظ أسوان.

جدير بالذكر أن كانت أنهت منطقة أسوان الأزهرية استعداداتها النهائية بقاعة الإمام متولي الشعراوي لاستقبال احتفالية اليوم السنوي للجامع الأزهر، وضيوف الحفل.