اعتدى مستوطنون إسرائيليون، الليلة، على عائلة بدوية قرب قرية الطيبة شرق رام الله، بوسط الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة طفل باختناق شديد.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن نحو 12 مستوطنا من ميليشيا "شبيبة التلال" هاجموا عائلة المواطن نايف كعابنة، بينما كانوا نياما في بيتهم المكون من "الزينكو".

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين اعتدوا على الطفل بشار نجل المواطن نايف برش الغاز السام المسيل للدموع وغاز الفلفل، مما أدى إلى إصابته باختناق شديد.

ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين حطموا أيضا نوافذ البيت ومحتوياته.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتلت أسطح عدة منازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع سكانها، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال، حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وفي بلدة الخضر ببيت لحم، إلى الجنوب من القدس، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرى علاجهم ميدانيا.