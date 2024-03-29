أوكرانيا وروسيا تتبادلان جثث جنودهما الذين سقطوا خلال الحرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تبادلت روسيا وأوكرانيا مرة أخرى جثث جنود قتلوا في الحرب المستمرة بينهما.

وقال مقر قيادة عمليات التنسيق الأوكراني لمعاملة أسرى الحرب، في منشور على تطبيق تليجرام اليوم الجمعة، إن كييف استلمت 121 جثة في عملية التبادل.

وقُتل هؤلاء الجنود في القتال في مناطق لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا.

وتوسطت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من بين جهات أخرى، في عملية التبادل.

وقال النائب البرلماني شمسيل سارالييف، في موسكو أن الجانب الروسي استلم 29 جثة.

وتبادل الطرفان المتحاربان الأسرى عدة مرات في الماضي، وتعد المفاوضات بشأن تبادل القتلى والأسرى من بين الاتصالات القليلة المتبقية بين الجارتين المتعاديتين.

وجرى التبادل السابق في 15 مارس، حيث تسلمت أوكرانيا 100 جثة وتسلمت روسيا 69 من الجنود القتلى في ذلك التبادل.