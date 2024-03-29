الشرطة الألمانية تشتبه في إصابة سائق الحافلة المحطمة بعارض طبي

قالت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة، إنها تشتبه في أن حادث تحطم الحافلة التي تعرضت لحادث على أحد الطرق السريعة، وأدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا، ربما يكون ناجما عن إصابة السائق بحالة طبية طارئة.

وكانت الحافلة تقل طلابا من كلية مهنية في واربورج بولاية شمال الراين وستفاليا ليلة الخميس/الجمعة، في طريق عودتهم من رحلة إلى إنجلترا، بحسب متحدث باسم الشرطة.

وهذا هو الحادث الثاني الذي تتعرض له حافلة في ألمانيا خلال يومين فقط.

وقالت الشرطة إنه تم رفع الحافلة ذات الطابقين صباح اليوم الجمعة، وأعيد فتح الطريق السريع رقم إيه 44.

وقالت الشرطة إنه يبدو أن الحافلة التي كانت تقل 60 راكبا انحرفت إلى يمين الطريق السريع إيه 44، واصطدمت بحاجز وسقطت على جانبها، مشيرة إلى عدم إصابة أي مركبات أخرى في الحادث.

وبحسب ما ورد لم يتعرض السائق لأي إصابات نتيجة للحادث، رغم تحطم الزجاج الأمامي للحافلة. وقال متحدث باسم الشرطة إنه لا توجد مؤشرات على تعاطي الكحول أو المخدرات.

ويأتي الحادث بعد يوم واحد فقط من مقتل أربعة أشخاص في حادث حافلة بالقرب من مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا.