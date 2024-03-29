هشام ماجد يكشف عن ظهوره كضيف شرف في فيلم قريب بطولة أحمد فهمي ‏

كشف الفنان هشام ماجد، عن ملامح شخصيته الهادئة، مؤكدا أنه نادرا ما ما يُظهر عصبيته لكنه يغضب في أحيان كثيرة ويصبح شخصا آخر تماما.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «أسرار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الخميس، إن عددا قليلا من الأشخاص الذين وصلوا به إلى هذه المرحلة، من بينهم الفنانان أحمد فهمي وشيكو، مشيرا إلى حدوث ذلك بمواقف عديدة، مثل خلافات سابقة على تغيير المنتج.
ولفت إلى اصطدامه بصديقه أحمد فهمي أثناء تصوير «الرجل العناب»، قائلا:«في مسلسل الراجل العناب اتخانقنا أنا وفهمي في نصف المسلسل، وكان فيها زعيق كثير؛ بسبب اختلاف في رؤية المسلسل»، مضيفا أن الزحام ومباريات الكرة تزيد من فرص عصبيته.
وكشف عن ظهوره كضيف شرف في فيلم قريب بطولة الفنان أحمد فهمي، مضيفا: «أنا مش محمل فهمي ذنب علشان أعاتبه؛ بل بالعكس هو بيكلمني أكثر وأنا اللي مقصر في حقه».
وختم «ماجد» حديثه بالإعلان عن فيلمه الجديد «فاصل من اللحظات اللذيذة» من إنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي، بمشاركة النجوم هنا الزاهد وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وجان رامز، والذي سيعرض في عيد الفطر.