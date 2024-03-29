هشام ماجد يكشف عن ظهوره كضيف شرف في فيلم قريب بطولة أحمد فهمي ‏

كشف الفنان هشام ماجد، عن ملامح شخصيته الهادئة، مؤكدا أنه نادرا ما ما يُظهر عصبيته لكنه يغضب في ‏أحيان كثيرة ويصبح شخصا آخر تماما.‏

‏وقال خلال تصريحات لبرنامج «أسرار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الخميس، إن عددا قليلا من ‏الأشخاص الذين وصلوا به إلى هذه المرحلة، من بينهم الفنانان أحمد فهمي وشيكو، مشيرا إلى حدوث ذلك ‏بمواقف عديدة، مثل خلافات سابقة على تغيير المنتج. ‏

ولفت إلى اصطدامه بصديقه أحمد فهمي أثناء تصوير «الرجل العناب»، قائلا:«في مسلسل الراجل العناب اتخانقنا ‏أنا وفهمي في نصف المسلسل، وكان فيها زعيق كثير؛ بسبب اختلاف في رؤية المسلسل»، مضيفا أن الزحام ‏ومباريات الكرة تزيد من فرص عصبيته.‏

وكشف عن ظهوره كضيف شرف في فيلم قريب بطولة الفنان أحمد فهمي، مضيفا: «أنا مش محمل فهمي ذنب ‏علشان أعاتبه؛ بل بالعكس هو بيكلمني أكثر وأنا اللي مقصر في حقه».‏

وختم «ماجد» حديثه بالإعلان عن فيلمه الجديد «فاصل من اللحظات اللذيذة» من إنتاج أحمد السبكي وإخراج ‏أحمد الجندي، بمشاركة النجوم هنا الزاهد وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وجان رامز، والذي سيعرض في عيد الفطر‎.‎