حبس 3 أشخاص لاتهامهم بقتل طالب في منطقة الزيتون

قررت نيابة الزيتون حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل طالب بسبب لهوه أمام منزلهم بمنطقة الزيتون بالقاهرة.



كان قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، تلقى إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقبال جثة طالب مصاب بجرح طعني بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص لمكان المستشفى والواقعة تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول المجني عليه ونجلى خالته، وطرف ثان عاطل واثنين من أصدقائه، بسبب لعب ولهو الطرف الأول أمام عقار محل سكن الطرف الثاني وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وأحيلوا للنيابة العامة للتحقيق.