المقاتلات البولندية تنتشر بعد هجمات روسية ألحقت أضرارا بالبنية التحتية الاوكرانية

قالت القوات المسلحة البولندية، اليوم الجمعة، إن مقاتلات من سلاح الجو البولندي وحلفاءها سارعت بالانتشار في مجالها الجوي بعد الهجمات الجوية الروسية الواسعة التي ألحقت أضرارا هائلة بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وأدت إلى إصدار إنذارات من غارات جوية على مستوى البلاد.

وقال الجيش البولندي إن الغارات توقفت بعد نحو ثلاث ساعات في الصباح.

وأعلنت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكرينرجو" اليوم الجمعة، عن الحاق أضرار بمحطات الطاقة الكهرومائية والحرارية، في غرب ووسط أوكرانيا.

وأبلغ الدفاع الجوي الأوكراني في الصباح أنه تم إسقاط 84 هدفا روسيا، من إجمالي 99 هدفا في الجو. وأفاد التقرير أن روسيا استخدمت على نطاق واسع طائرات مسيرة وصواريخ كروز.

وفي غرب أوكرانيا، أعلنت منطقتا "إيفانو-فرانكيفسك" و"خميلنيتسكي" عن انفجارات عقب الغارات الجوية.

وقالت وزارة الطاقة في كييف إنه تم استهداف محطات توليد الطاقة بشكل خاص بالصواريخ والطائرات المسيرة، مضيفة أن خدمات الطوارئ تعمل على التخفيف من تأثير الضربات الجوية. وتأثرت منطقة "دنيبروبتروفسك" ومناطق أخرى.

وأعلنت أوكرانيا، أمس الخميس، عن تعرض محطتين للطاقة الحرارية في غرب البلاد لأضرار بالغة نتيجة هجمات صاروخية روسية مؤخرا، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال إصلاحهما شهورا.

وتأتي الهجمات الروسية على مصادر الطاقة الأوكرانية؛ ردا على هجمات شنتها كييف مؤخرا على مصافي تابعة لشركات اوك أويل وروسنفت النفطيتين الروسيتين، إضافة إلى زيادة الهجمات على مدينة بيلجورود.

وغزت روسيا أوكرانيا منذ أكثر من عامين، لكنها كثفت مؤخرا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في البلاد، على أمل إضعاف معنويات الأوكرانيين.

وقالت أوكرينرجو إن قطع التيار الكهربائي المقرر ضروري حاليا في منطقة خاركيف. كما قالت إن إمدادات الطاقة معرضة للخطر أيضا في منطقتي أوديسا وخميلنيتسكي.

وتستورد أوكرانيا حاليا الكهرباء من خمس دول مجاورة في الغرب.

في غضون ذلك، في روسيا، قتل رجل وأصيب شخصان في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على مدينة بيلجورود، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الجمعة.

وقال حاكم بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف على تطبيق تليجرام، إنه تم نقل زوجة الرجل الذي قتل إلى المستشفى بسبب إصابة في الدماغ وحروق، مضيفا أن نوافذ وشرفات خمس شقق إضافة إلى سيارة تضررت في الهجوم.

وأظهر مقطع فيديو طائرة مسيرة تصطدم بمبنى شاهق. ولم تتمكن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من التحقق من اللقطات بشكل مستقل.